В Одессе снова осквернили бюст маршала Советского Союза Малиновского

Сотрудники правоохранительных органов на инцидент не отреагировали

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бюст маршала, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского, в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией освобождению Одессы от фашистской оккупации, расположенный в центре этого города, вновь был изрисован краской с нецензурными словами. Об этом сообщило украинское издание "Новости Лайф", опубликовав соответствующее фото.

По информации издания, к акции вандализма причастен проживающий в Одессе националист Ярослав Войцеховский, который пригрозил не оставить памятник в покое, "пока его не снесут". Сотрудники правоохранительных органов на инцидент не отреагировали.

Нынешний случай в Одессе является уже третьим за последние несколько месяцев. Неизвестные вандалы 21 февраля также разрисовали монумент полководцу красной краской.

Бронзовый бюст Малиновского работы скульптора Евгения Вучетича был установлен в Одессе в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц. После Великой Отечественной войны имя Малиновского было присвоено также улице и одному из четырех районов города. Однако в марте 2023 года в рамках декоммунизации Малиновский район был переименован в Хаджибейский.

Родион Малиновский - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1945, 1958). Родился в 1898 году в Одессе. В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. Как командующий армией в 1942 году он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 1943 году в должности командующего Юго-Западным фронтом провел ряд успешных операций по освобождению Донбасса и юга Украины. В апреле 1944 года, командуя 3-м Украинским фронтом, генерал армии Малиновский освобождал от фашистских оккупантов свой родной город Одессу. С мая 1944 года был командующим 2-м Украинским фронтом, который осуществлял разгром крупной группировки противника во время Ясско-Кишиневской операции. В 1957-1967 годах - министр обороны СССР.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.