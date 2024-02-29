Суд смягчил наказание жителю Башкирии, убившему бывшую жену

Мужчине сократили на два месяца срок отбывания в колонии строгого режима

ТАСС, 29 февраля. Верховный суд республики Башкортостан сократил на два месяца приговор Алику Махиянову, признанному виновным в истязании и убийстве бывшей жены. Наказание смягчено до 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан изменила приговор Белорецкого межрайонного суда от 3 ноября 2023 года в отношении Алика Махиянова. По совокупности преступлений с учетом дополнительно учтенных смягчающих наказание обстоятельств Алику Махиянову назначенное наказание смягчено до 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление с дополнением, апелляционные жалобы с дополнением - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре 2023 года Белорецкий межрайонный суд Башкирии признал Махиянова виновным в истязании и убийстве бывшей супруги и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Убийство было совершено в августе 2022 года, мужчина нанес жертве больше 10 ударов ножом. Женщина работала начальником отдела в администрации Белорецкого района.