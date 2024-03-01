Замоскворецкий суд огласит приговор экс-банкиру Хотину

Его обвиняют в растрате более 23 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы огласит приговор экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому в растрате более 23 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора состоится в пятницу, 1 марта, в 15:00 мск", - заявила секретарь суда.

Изначально приговор Алексею Хотину планировалось огласить 28 февраля.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны. Другим фигурантам дела - директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой прокурор попросил назначить 9 лет колонии, председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - 9 лет и 3 месяца колонии, бывшему президенту банка Дмитрию Нефедову - 9 лет и 5 месяцев колонии. Кроме того, каждому из подсудимых гособвинение попросило назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Хотин и другие фигуранты дела вину не признают и просили суд оправдать их.