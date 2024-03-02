В Татарстане возбудили дело после схода снега с крыши здания на трех человек

Инцидент произошел в Зеленодольске

ТАСС, 2 марта. Правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело по факту схода снега с крыши здания на трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура <…> выявила нарушения уголовного законодательства. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным надзорного ведомства, снег сошел с крыши здания, которое является пристройкой к жилому дому.

Инцидент произошел в городе Зеленодольске, где на двух мужчин и одного ребенка с крыши здания сошел снег.