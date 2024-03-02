В Татарстане глыба снега упала с крыши здания на ребенка и двух взрослых

Прокуратура начала проверку по факту выполнения обязанностей организацией, ответственной за своевременную очистку кровли от снега и наледи

ТАСС, 2 марта. Масса снега рухнула с крыши здания в городе Зеленодольске в Татарстана, в результате под снегом оказались три человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры руспублики.

"Прокуратура <...> проводит проверку по факту схода снега с крыши здания. По предварительной информации, под снегом оказались три человека: отец с сыном 2015 года рождения, [еще один] мужчина", - отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, снег сошел с крыши здания, которое является пристройкой к жилому дому. "Надзорное ведомство проверит, как выполняет свои обязанности организация, ответственная за своевременную очистку кровли от снега и наледи. В отношении виновных должностных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Администрация Зеленодольского муниципального района Татарстана в соцсетях сообщила, что собственник здания установлен. "В соцсетях получило распространение видео о сходе снега на людей с крыши здания предприятия торговли на улице Энгельса. Собственник здания установлен <...>, производятся работы по очистке крыши и прилегающей территории от наледи и снега", - говорится в сообщении.