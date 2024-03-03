СК возбудил уголовное дело после ликвидации шестерых боевиков в Ингушетии

По данным информационного центра НАК, боевики были приверженцами запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после контртеррористической операции в Карабулаке, во время которой ликвидировали шестерых боевиков. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции ввели в пределах четырех улиц в Карабулаке вечером 2 марта и отменили решением оперативного штаба региона 3 марта. Как сообщили ранее в информационном центре НАК, при попытке сопротивления силовики ликвидировали в Ингушетии шестерых боевиков, которые были приверженцами запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".