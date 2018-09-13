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Покушение на журналиста Аркадия Бабченко

На Украине сообщили о завершении досудебного расследования "убийства" Бабченко

Обвиняемого в организации "убийства" уже приговорен к четырем годам тюрьмы

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинская прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования организации несостоявшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры страны.

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Что известно об инсценировке убийства Бабченко

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации умышленного убийства гражданина Российской Федерации А. Бабченко",- проинформировало ведомство.

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки его считали мертвым, однако затем на брифинге Служба безопасности Украины объявила, что это была спецоперация с целью раскрытия плана российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. Позже СБУ сообщила о задержании предполагаемого организатора "покушения", им оказался директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман, участвовавший в контрактах на поставку стрелкового оружия для частей Вооруженных сил Украины в Донбассе.

На первых слушаниях суда Герман отверг все обвинения и назвал себя двойным агентом, который якобы работает на спецслужбы как Украины, так и РФ, и с самого начала знал об операции по инсценировке убийства Бабченко. Позднее Голосеевский районный суд Киева признал виновным Бориса Германа в организации "покушения" на жизнь Бабченко. Ему был назначен срок наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.

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УкраинаРоссияПокушение на журналиста Аркадия БабченкоБабченко, Аркадий Аркадьевич
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