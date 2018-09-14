Число пострадавших в результате взрывов газа в Массачусетсе увеличилось до 10

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрывов и пожаров в домах города Лоренс и соседнего с ним Андовера (штат Массачусетс) возросло до 10. Об этом сообщила администрация городского госпиталя Лоренса.

"Главный госпиталь Лоренса в настоящее время оказывает помощь десятерым пострадавшим от взрыва газа, состояние одного пациента критическое, а второго - тяжелое. Диагнозы варьируются от отравления угарным газом до травм от взрыва", - информировала в своем Facebook администрация медучреждения. Она уточнила, что одного из пострадавших доставили в другую больницу.

В госпитале имеется ожоговое отделение, "полностью функционирующее и доукомплектованное врачами, медсестрами и вспомогательным персоналом". Администрация медучреждения разместила адреса двух временных убежищ для эвакуированных жителей Лоренса.

Полиция Массачусетса информировала, что пожары и взрывы произошли в 70 местах. Сотрудники правоохранительных органов при поддержке пожарных и следователей проводят эвакуацию населения.

Предполагается, что первопричиной ЧП стал прорыв местного газопровода. Распределением бытового газа в Лоренсе и Андовере занимается компания Columbia Gas. Она в настоящий момент постепенно снижает давление в газовых трубах.