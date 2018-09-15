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В США из-за нападения акулы погиб мужчина

Инцидент произошел в Массачусетсе
© AP Photo/Susan Haigh

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Акула напала в субботу на 26-летнего мужчину, купавшегося на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Об этом сообщило управление полиции города Уеллфлит.

По его информации, инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. "Мужчину вытащили из воды, оказав необходимую первую помощь. Жертва скончалась от полученных ран в больнице Кейп-Кода, куда была доставлена сотрудниками пожарной службы Уеллфлита", - уточнила полиция в своем Facebook.

Имя погибшего не называется.

15 августа акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Американец выжил. Это было первое нападение акулы в этой акватории с 2012 года.

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