В США из-за нападения акулы погиб мужчина

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Акула напала в субботу на 26-летнего мужчину, купавшегося на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Об этом сообщило управление полиции города Уеллфлит.

По его информации, инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. "Мужчину вытащили из воды, оказав необходимую первую помощь. Жертва скончалась от полученных ран в больнице Кейп-Кода, куда была доставлена сотрудниками пожарной службы Уеллфлита", - уточнила полиция в своем Facebook.

Имя погибшего не называется.

15 августа акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Американец выжил. Это было первое нападение акулы в этой акватории с 2012 года.