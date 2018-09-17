СК направил Нидерландам новые данные по расследованию крушения MH17 над Донецком

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил Нидерландам данные о причастности украинских военнослужащих к крушению малайзийского Boeing над Донецком, произошедшем 17 июля 2014 года. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в понедельник Министерством обороны РФ общественности представлены неоспоримые факты, свидетельствующие о причастности украинских военнослужащих к крушению самолета Boeing-777 рейс МН 17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии".

"Только в течение 2018 года следователями Следственного комитета Российской Федерации в ходе исполнения трех запросов о правовой помощи Национальной прокуратуры Королевства Нидерландов, проведена значительная работа, направленная на получение необходимой информации. В настоящее время полученная новая информация направлена в Генеральную прокуратуру РФ для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями", - сообщила Петренко.

"Убеждены, что представленные РФ данные являются веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу о данной трагедии, в ходе которого в адрес России были выдвинуты необоснованные обвинения. Надеемся, что полученные новые сведения позволят странам, представленным в Совместной следственной группе, установить подлинных виновников произошедшей трагедии", - добавила представитель СК. Петренко также заявила о готовности ведомства к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Нидерландов с целью выяснения обстоятельств этой трагедии и установлению причастных к ней лиц.

Петренко также сообщила, что данные о причастности самоходной огневой установки "Бук" ВС РФ к поражению Boeing не нашли подтверждения в ходе расследования.

"Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению Boeing самоходной огневой установкой "Бук", принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли", - сказала она.

По ее словам, ракета системы 9М38 к зенитному ракетному комплексу "Бук", которой, по версии Совместной следственной группы, был сбит самолет, выпущена в 1986 году на предприятии в подмосковном Долгопрудном и в том же году направлена в одну из воинских частей противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа, дислоцировавшегося на территории Украинской ССР. "После распада СССР эта ракета осталась в распоряжении войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины и на территорию РФ не возвращалась. Установлению данных фактов способствовали номера на фрагментах деталей ракеты, продемонстрированные 24 мая 2018 года в ходе брифинга представителей Совместной следственной группы", - пояснила Петренко.

Как сообщила представитель СК, в понедельник Министерство обороны РФ представило общественности неоспоримые факты, свидетельствующие о причастности украинских военнослужащих к крушению самолета Boeing рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии". "Следственный комитет РФ с 2014 года взаимодействует с Совместной следственной группой (ССГ), осуществляющей уголовное расследование этой категории, в рамках исполнения запросов о правовой помощи Национальной прокуратуры Королевства Нидерландов, входящей в состав упомянутой группы, представив значительный объем информации", - сказала Петренко.