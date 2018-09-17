Обрушившийся на США шторм "Флоренс" потерял характеристики тропического циклона

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Атмосферное явление "Флоренс", бушующее в восточной части США, еще более ослабло, потеряв характеристики тропического циклона. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, "Флоренс" теперь характеризуется как пост-тропический циклон. Он находится в 125 км к юго-западу от города Моргантаун (штат Западная Вирджиния). Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с.

Атмосферное явление движется в северо-восточном направлении со скоростью около 6,2 м/с. При этом, как предупредили синоптики, "Флоренс" может вновь усилиться в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что число погибших в США из-за атмосферного явления составило не менее 20 человек. В штате Северная Каролина без электроснабжения остаются более 530 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс. В некоторых регионах зафиксированы крупные наводнения.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.