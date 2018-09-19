Возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве не обнаружено

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не обнаружили возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве.
"Прибывшие по адресу: Литовский бульвар, 1а, пожарные возгорания не обнаружили", - отметили в пресс-службе. Пожарные проверили поступивший сигнал о возможном возгорании в больнице.
Там уточнили, что в результате короткого замыкания проводки в здании больницы возникло незначительное задымление. "Эвакуация не проводилась, в результате инцидента пострадавших нет", - отметили в МЧС.