Вертолет МЧС доставил в Хабаровск трех пострадавших и погибшего на реке Урми туристов

ТАСС, 19 сентября. Вертолет Ми-8, отправившийся в среду за туристами в Верхнебуреинский район Хабаровского края, вернулся в 17:35 (10:35 мск) в Хабаровск. Он доставил в краевой центр трех туристов и тело одного погибшего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что четыре туриста самостоятельно сплавлялись предположительно на байдарках по реке Урми недалеко от поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края. Они не зарегистрировали маршрут в подразделениях МЧС. Их лодка перевернулась, в результате чего погиб человек. Группа спасателей и полицейских на вертолете Ми-8 отправилась на помощь туристам.
"Вертолет вернулся со всеми туристами. Трое живых и один погибший. Сейчас с ними и на месте происшествия работают сотрудники полиции для выяснения подробностей произошедшего", - сказал собеседник агентства.
В МЧС сообщили, что все туристы приехали из Биробиджана.