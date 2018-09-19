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Полиция проверяет информацию о стрельбе на юге Москвы

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что заявлений от потерпевших не поступало

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полиция на данный момент не подтверждает информацию о стрельбе. Заявлений от потерпевших не поступало, задержанных нет. Проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инцидент со стрельбой произошел на пересечении Хлебозаводского проезда и Каширского шоссе. По данным источника в правоохранительных органах столицы, в результате него был ранен человек, а открывший стрельбу человек скрылся на автомобиле "Мерседес".

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