Власти подтвердили гибель нескольких человек при стрельбе в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько человек погибли в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд, при этом единственный подозреваемый остался жив и в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS, шериф округа Харфорд Джефри Гэлер.

"В настоящий момент я могу подтвердить, что несколько человек пострадали и несколько человек погибли", - сказал он, не уточнив, однако, конкретное число жертв и раненых. Шериф также подтвердил, что стрельба произошла на территории здания, принадлежащего аптечной сети Rite Aid .

"Единственный подозреваемый в причастности к этому инциденту взят под стражу, он находится в местной больнице в критическом состоянии. Судя по всему, использовалось только одно оружие - это был пистолет. Никто из сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, не открывал огонь", - добавил Гэлер, не уточнив пол подозреваемого.

По его словам, инцидент в настоящий момент исчерпан, угрозы больше нет.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщала о том, что стрелком была женщина и она погибла.