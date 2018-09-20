NBC: застрелили женщину, устроившую стрельбу в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина, открывшая стрельбу в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд, застрелена. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным телеканала CBS, стрельба произошла в одном из зданий на территории склада аптечной сети Rite Aid в округе Харфорд. Агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщило о трех погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сам факт стрельбы подтвердил в Twitter шериф местной полиции, он также сообщил о "множестве пострадавших". На месте в настоящее время работают сотрудники полиции и ФБР.