{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

NBC: застрелили женщину, устроившую стрельбу в Мэриленде

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли не менее троих человек
© EPA-EFE/SCOTT SERIO

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина, открывшая стрельбу в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд, застрелена. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным телеканала CBS, стрельба произошла в одном из зданий на территории склада аптечной сети Rite Aid в округе Харфорд. Агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщило о трех погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сам факт стрельбы подтвердил в Twitter шериф местной полиции, он также сообщил о "множестве пострадавших". На месте в настоящее время работают сотрудники полиции и ФБР.

Теги
США
В Москве задержан обвиняемый в убийстве совладелец "Газпром спецгазавтотранс"
По словам его адвоката Андрея Захарова, Владимира Тумаева доставили из больницы в следственный изолятор
Читать полностью