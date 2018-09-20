Несколько человек погибли в результате стрельбы в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько человек погибли в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Ранее местная полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что в результате инцидента множество человек пострадали.