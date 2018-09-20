Несколько человек погибли в результате стрельбы в Мэриленде

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько человек погибли в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 сентября 2018 г.
Ранее местная полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что в результате инцидента множество человек пострадали.