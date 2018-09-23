В посольство РФ в Тунисе не поступали данные о пострадавших при наводнении россиянах

ТУНИС, 23 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Информация о пострадавших россиянах в результате наводнения, вызванного проливными дождями в провинции Набель на северо-востоке Туниса, в посольство РФ в республике не поступала. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

"Внимательно следим за развитием ситуации в регионах страны, попавших под удар стихии, - сказал собеседник агентства. - Находимся в постоянном контакте с компетентными ведомствами Туниса. Данных о пострадавших россиянах в консульский отдел посольства не поступало".

Проливные дожди прошли в субботу и в воскресенье в северо-восточных регионах республики. В результате наводнения и схода селей в отдельных районах провинции Набель оказались разрушенными или получили серьезные повреждения автомобильные и пешеходные мосты и дороги, под водой оказались десятки транспортных средств, а также государственные и частные учреждения, располагавшиеся на первых этажах зданий. По последним данным, которые приводит радиостанция Mosaique.fm, жертвами удара стихии стали пять человек.