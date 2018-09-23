СМИ: не менее пяти человек погибли в результате наводнения в Тунисе

ТУНИС, 23 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в провинции Набель на северо-востоке Туниса. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Mosaique.fm.

По ее данным, жертвами стихийного бедствия стали две девушки в возрасте 20 и 25 лет, а также трое мужчин в возрасте 30, 50 и 68 лет.

Удар стихии привел к разрушению или сильному повреждению автомобильных и пешеходных мостов и дорог, под водой оказались десятки транспортных средств и магазины, располагавшиеся на первых этажах зданий. "На данный момент существует проблема доступа к некоторым сельским автомобильным дорогам, - сообщил радиостанции министр по вопросам оснащения, жилищной политики и благоустройства территорий республики Мохамед Салах Арфауи, призвав автомобилистов к бдительности на дороге. - Ведутся ремонтные работы по семи объектам, разрушенным наводнением".

"Занятия в некоторых школьных учреждениях в затопленных районах Набеля будут приостановлены в понедельник, - заявила глава региона Сальва Хияри. - Решение о приостановке занятий касается только затопленных учебных заведений либо тех, к которым отсутствует доступ из-за закрытия автомобильных дорог".

В район стихийного бедствия на вертолете в воскресенье прибыл премьер-министр Туниса Юсеф Шахед в сопровождении главы МВД Хишема Фурати.