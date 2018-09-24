Глава Роспотребнадзора по Новгородской области Росоловский уличен в еще одной взятке

ТАСС, 24 сентября. Следственный комитет заподозрил руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского, ранее арестованного по обвинению в коррупции, в получении еще одной взятки, сообщили журналистам в ведомстве.

"Тахту, диван и комод на сумму более 70 тыс. рублей обвиняемый получил за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении СК.

Новгородский областной суд арестовал Росоловского 20 июня по обвинению в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО "Белгранкорм" в 2018 году за общее покровительство и попустительство по службе. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), в отношении гендиректора ООО "Белгранкорм" - о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Предприниматель помещен под домашний арест.

Анатолий Росоловский - заслуженный врач Российской Федерации, возглавляет управление Роспотребнадзора по Новгородской области с 2010 года. С 2015 года - доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и общей гигиены Новгородского госуниверситета им. Ярослава Мудрого.