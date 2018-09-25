Экс-депутата Санкт-Петербурга осудили на пять лет колонии за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский суд Петербурга во вторник огласил приговор бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Светлане Нестеровой, признав ее виновной в получении взяток. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, бывшего парламентария приговорили к пяти годам колонии общего режима.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 6,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура просила приговорить Нестерову к десяти годам лишения свободы.

Суд установил, что деньги бывший депутат получила от руководителей организаций "Эдельвейс" и "Солнечный ветер" за беспрепятственное исполнение соцзаказа на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей, в том числе инвалидов в Красногвардейском районе. Заказ, как считают следователи, сопровождался хищениями из бюджета. Свою вину Нестерова не признает.