Прокуратура просит приговорить к 10 годам экс-депутата Петербурга Нестерову за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура просит признать бывшего депутата законодательного собрания Петербурга Светлану Нестерову виновной в получении взяток и приговорить к 10 годам колонии и штрафу в 10 млн рублей. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Светланы Нестеровой. Прокурор просил признать Нестерову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в 10 млн рублей. Сторона защиты просила оправдать", - говорится в сообщении.

По версии следствия, деньги бывший депутат получила от руководителей организаций "Эдельвейс" и "Солнечный ветер" за беспрепятственное исполнение соцзаказа на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей, в том числе инвалидов в Красногвардейском районе. Заказ, как считают следователи, сопровождался хищениями из бюджета. Свою вину Нестерова не признает.