На заводе "Кулон" в Петербурге взорвался снаряд времен ВОВ, который хранил рабочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрыв на заводе "Кулон" в Петербурге произошел из-за боеприпаса, который хранил на территории предприятия один из рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Один из рабочих хранил у себя фрагмент боеприпаса", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В Главном следственном управлении СК по Петербургу подтвердили информацию о том, что взрыв произошел из-за детонации боеприпаса. "По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес один из пострадавших", - сказали в пресс-службе СК.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе, расположенном на улице Профессора Качалова, 3 в Невском районе Петербурга, пострадали четверо мужчин, медики оценивают их состояние как среднетяжелое и легкое. Пожара после инцидента не было. В СК добавили, что все пострадавшие госпитализированы.
Как указано на сайте завода, "Кулон" - крупнейший отечественный разработчик и производитель электротехники, в том числе специального (оборонного) назначения.