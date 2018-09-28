Суд присяжных оправдал продюсера Вебер по делу о покушении на убийство

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении кинопродюсера Людмилы Вебер, обвиняемой в организации покушения на своего партнера, гендиректора кинокомпании Major Film Дениса Филюкова. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Марк Каверзин.

"Только что в Басманном суде единогласным решением присяжных моя подзащитная оправдана и отпущена из зала суда", - сказал он, уточнив, что остальные фигуранты дела были признаны виновными, в отношении них будет приниматься решение о назначении сроков наказания. "Обсуждение вердикта назначено на 3 октября", - отметил Каверзин.

Дело о покушении на убийство слушается в Басманном суде Москвы и дважды возвращалось в прокуратуру. Вебер, как считает следствие, является заказчиком преступления, трое других фигурантов: Алексей и Сергей Калинкины и Валерия Кальниченко - исполнителями.

По данным следствия, в декабре 2015 года на почве длительных финансовых разногласий, сформировавшихся при ведении совместного бизнеса, Людмила Вебер решила организовать убийство партнера Дениса Филюкова. Для этого она нашла посредников и исполнителей убийства, но один из исполнителей обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению убийства и покушении на убийство. Продюсер своей вины не признает, один из фигурантов дал следствию признательные показания.

Кинокомпания Major Film была создана в 2005 году продюсерами Денисом Филюковым, Людмилой Вебер и Натальей Мальцевой и занимается производством художественных и документальных фильмов, а также иной деятельностью, связанной с индустрией кино. В 2005-2011 годах компания сняла более 30 документальных фильмов.