Протестующие заблокировали 11 топливохранилищ Total во Франции

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Участники протестов во Франции перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам нефтегазового концерна Total, из-за чего на некоторых заправках наблюдается нехватка бензина и дизеля. Об этом сообщает в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на представителя компании.

По ее данным, 2,2 тыс. заправок заявили об исчерпании запасов топлива. Из них лишь 75 принадлежат непосредственно Total. Других деталей газета не приводит. В ответ на запрос корреспондента ТАСС по поводу данной ситуации в пресс-службе Total пока никаких комментариев не предоставили.

При этом издание уточняет, что на местах ситуация с пикетами постоянно меняется. Так, на круговой развязке в городе Донж (департамент Атлантическая Луара) манифестанты несколько часов блокировали проезд, однако позже полиция смогла их оттеснить и открыть дорогу. В городах Брест (департамент Финистер) и Лорьян (департамент Морбиан) работа топливохранилищ по-прежнему нарушена.

В то же время Agence France-Presse, сообщает о целом ряде пикетов в других регионах страны, связанных не только с нефтегазовой отраслью. В частности, в порту Фо-сюр-Мер на Лазурном берегу "желтые жилеты" регулярно закрывают въезд в морскую гавань, хотя полиция периодически разгоняет их пикеты. Также по всей стране протестующие блокируют автомобильные магистрали, выводят из строя дорожные камеры и нарушают работы пунктов оплаты на платных дорогах.

Манифестанты также устраивают демонстрации возле школ и лицеев, призывая молодежь примкнуть к своему движению.