Пожарные обследовали бизнес-центр "Эрмитаж Плаза" в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бизнес-центр "Эрмитаж Плаза", откуда было эвакуировано более 1,5 тыс. человек, обследован пожарными подразделениями, возгорания в здании не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Краснопролетарская, д. 4/2. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли для проверки. Признаков пожара или возгорания не обнаружено", - сказал собеседник.

Ранее источник ТАСС сообщал, что из здания бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" эвакуировано более 1,5 тыс. человек, по предварительной информации, из-за возгорания.