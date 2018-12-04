{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные обследовали бизнес-центр "Эрмитаж Плаза" в Москве

Специалисты не обнаружили признаков возгорания

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бизнес-центр "Эрмитаж Плаза", откуда было эвакуировано более 1,5 тыс. человек, обследован пожарными подразделениями, возгорания в здании не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о задымлении по адресу: ул. Краснопролетарская, д. 4/2. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли для проверки. Признаков пожара или возгорания не обнаружено", - сказал собеседник.

Ранее источник ТАСС сообщал, что из здания бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" эвакуировано более 1,5 тыс. человек, по предварительной информации, из-за возгорания.

Теги
Россия
В Самаре возбуждено дело в связи с хищением более 4 млн рублей при реконструкции парка
Средства похищали через завышение объемов и принятие несделанных работ
Читать полностью