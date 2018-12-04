Число погибших в результате взрыва гранаты в квартире в Подмосковье возросло до двух

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число погибших после взрыва гранаты в квартире дома в подмосковном поселении Куровское увеличилось до двух.

"Пострадавший мужчина умер в больнице", - сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и трех пострадавших: двух мужчинах и женщине. Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, взрыв гранаты произошел в ходе бытового конфликта.

Пожара после взрыва не было, дом и квартира разрушений не получили, жильцов из здания эвакуировать не пришлось.