Число погибших после взрыва гранаты в квартире в Подмосковье выросло до трех

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва гранаты в квартире дома в подмосковном поселении Куровское увеличилось до трех человек.

"Еще один пострадавший мужчина умер в больнице. Всего погибли три человека - двое мужчин и женщина", - сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Предварительно установлено, что пострадавшие, один из которых накануне нашел гранату, вели асоциальный образ жизни. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что взрыв гранаты произошел в ходе бытового конфликта. Пожара после взрыва не было, дом и квартира разрушений не получили, жильцов из здания эвакуировать не пришлось.