Детский омбудсмен Москвы подтвердил проблемы с психикой у принесшего в школу нож подростка

Ранее об этом сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "У него имеются проблемы с психикой. Сейчас надо понять мотивы его поступка, выяснить, что его толкнуло на этот шаг", - сказал омбудсмен.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ученик 10-го класса, который пришел в столичную школу с ножом в рюкзаке, имеет проблемы с психикой, подтвердил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

По словам Бунимовича, версия о том, что причиной неадекватного поведения мальчика стали плохие отметки, не подтвердилась. "То, что называлось изначально, то есть плохие отметки, не подтверждается. Он вообще очень хорошо учился, участвовал в олимпиадах. Мальчик этот учится в данной школе с первого класса, его учителя прекрасно знают, в том числе они знакомы с его особенностями", - отметил он.

Как рассказал ТАСС один из учеников, к подростку, который принес в школу нож, "все нормально относились". "Он был замкнутым, очень спокойным, ничем особым не выделялся, учился нормально. Никакой травли его не было", - рассказал школьник.

В четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359 пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Все дети были эвакуированы из школы. По факту произошедшего доследственную проверку начал Следственный комитет.

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