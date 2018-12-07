{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД сообщили, что задержанный в Москве водитель такси ездил без прав

Ранее нарушитель сбил двух рабочих в центре столицы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля, который сбил рабочих в центре Москвы, ездил без прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В Большом Златоустинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции ведется разбирательство", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также уточнили, что в результате аварии травмы получили три человека. Ранее сообщалось, что водитель такси сбил двух рабочих из Средней Азии в районе Покровского бульвара в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Для его розыска объявлялся план "Перехват".

Теги
Россия
В Мурманске из-за кишечной инфекции госпитализированы 22 учащихся кадетского корпуса
Возраст пострадавших - от 11 до 15 лет
Читать полностью