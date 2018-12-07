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Врачи сообщают об отсутствии угрозы для жизни двух рабочих, пострадавших в ДТП

Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двоих рабочих, сбитых таксистом в центре Москвы, как средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Во время ДТП на улице Покровка пострадали три человека, двое из них доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что "третьего пострадавшего осмотрели на месте, от госпитализации он отказался".

Ранее в столичном управлении ГИБДД агентству сообщили, что 7 декабря, легковое такси сбило троих дорожных рабочих из Средней Азии в районе Покровского бульвара в центре Москвы, водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшие были госпитализированы.

В Московской административной дорожной инспекции сообщили о планах проверить таксомоторную компанию, где работал водитель.

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