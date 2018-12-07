Московская дорожная инспекция проверит компанию такси, водитель которой сбил двух рабочих

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) проверит таксомоторную компанию, водитель которой сбил двух рабочих в центре города и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инспекции.

"МАДИ проверит компанию ООО "Строймакс", водитель которой сегодня сбил пешеходов в центре Москвы. У таксопарка 1726 действующих разрешений на таксомоторные перевозки, выданных в Министерстве транспорта Московской области. Будет проверено соблюдение всех требований федерального законодательства", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что 7 декабря, легковое такси сбило двух дорожных рабочих из Средней Азии в районе Покровского бульвара в центре Москвы, водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшие госпитализированы.