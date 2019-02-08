Охранник, пострадавший при ограблении почты в Ингушетии, находится в тяжелом состоянии

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Состояние охранника, которого ранили при ограблении отделения почты в ингушском Карабулаке, оценивается врачами как тяжелое. Мужчине провели сложную операцию на мозге, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения республики Якуб Богатырев.

Двое вооруженных в масках в пятницу ограбили отделение почты в Карабулаке, злоумышленники похитили 200 тыс. рублей. Один из прибывших на место охранников отделения, попытался самостоятельно задержать нападавших, но был ранен сообщником преступников.

"Состояние пострадавшего мужчины оценивается врачами как тяжелое. После произошедшего он был доставлен в Сунженскую районную больницу, где опытный нейрохирург провел ему сложную операцию на мозге. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении больницы, где за его состоянием наблюдают врачи", - сказал Богатырев.

Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу с тремя сквозными ранениями.

"У пострадавшего сквозное ранение в голову, в грудь и в верхнюю конечность", - добавил замминистра.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые совершили нападение.