СК начал проверку после конфликта в колонии в Самаре, где пострадали 15 человек

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после конфликта и пожара в исправительной колонии №5 в Самаре, где пострадали 15 осужденных, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По предварительным данным, 8 февраля в вечернее время в ИК №5 УФСИН по Самарской области произошел конфликт между осужденными, с последующим поджогом постельных принадлежностей. В результате конфликта пострадало 15 осужденных. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что заключенные получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время возгорание потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. На место происшествие выехала следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Самарской области также начала проверку после конфликта в колонии. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в настоящее время необходимая медицинская помощь оказана всем пострадавшим.

В новость были внесены изменения (23:52 мск) — добавлен комментарий прокуратуры