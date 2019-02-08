Во Франции неизвестные попытались поджечь дом председателя Нацсобрания

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Неизвестные совершили попытку поджога дома председателя Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Ришара Феррана, расположенного в коммуне Мотреф (департамент Финистер, запад страны). Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу на сайте Нацсобрания.

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В нем отмечается, что возгорание заметил сосед Феррана и сообщил об этом в оперативные службы. Инцидент произошел, когда спикер Нацсобрания вместе с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом находился с рабочим визитом в городе Рен (департамент Иль и Вилен).

"Сотрудники Национальной жандармерии, обнаружившие на месте инцидента одеяло, частично сгоревшую шину и самодельный факел, не ставят под сомнение версию об умышленном поджоге", - говорится в сообщении. Спикер Нацсобрания осудил этот преступный акт и написал жалобу в правоохранительные органы. "Ничто не может оправдать запугивание, насилие и нанесение вреда имуществу", - говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как отмечает AFP, во Франции с начала протестов движения "желтых жилетов" было зафиксированы несколько случаев порчи имущества депутатов от партии "Республика на марше". Некоторые из них также подвергались угрозам, в том числе в социальных сетях.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.