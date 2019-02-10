В доме погибшей при пожаре под Новосибирском семьи не сработал извещатель

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи установили, что пожарный извещатель, установленный в доме погибшей в Новосибирской области семьи с четырьмя детьми, не отправил сигнал о пожаре на пульт дежурной службы. В связи с этим будет проведена дополнительная проверка. Об этом сообщается в воскресенье в пресс-релизе следственного управления СК по Новосибирской области.

"Следствием было установлено, что сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы не поступил", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, между администрацией Полойского сельсовета и региональным учебным центром федеральной противопожарной службы был заключен контракт на установку и обслуживание пожарного извещателя. В связи с тем, что устройство при пожаре не отправило сигнал на пульт дежурной службы, следователи проведут дополнительную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") после пожара, произошедшего минувшей ночью в частном доме в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. В пожаре погибли пять человек, том числе четверо детей дошкольного возраста. Как сообщало областное ГУ МЧС, в момент возгорания в доме находились двое взрослых и четверо детей, спастись смог только один человек. По информации МЧС, дом был оборудован пожарным извещателем, от звука которого мужчина проснулся и выбежал на улицу, рассчитывая спасти семью через окна, однако сделать это не удалось из-за сильного задымления и быстро распространяющегося огня.