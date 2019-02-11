Охранников ТЦ в Новороссийске отстранили от работы после травмирования несовершеннолетней

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Охранников торгового центра "Красная площадь" в Новороссийске отстранили от работы после того, как в результате конфликта с ними получила травму несовершеннолетняя. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по защите прав ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

"Сейчас идет проверка, и она не завершена. Мы ожидаем в самое ближайшее время принятия процессуального решения. На этот период охранники отстранены от работы. Я думаю, что руководство этого охранного предприятия будет принимать решения о том, чтобы уволить их", - сказала Ковалева.

Омбудсмен уточнила, что в настоящее время 15-летняя пострадавшая находится на лечении дома.

Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю инициировали передачу из полиции материалов проверки инцидента в торговом центре Новороссийска, где, по сообщениям местных СМИ, в результате конфликта с охранниками девочка получила травму позвоночника.