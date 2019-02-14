Теплоснабжение более 150 домов в Хабаровске восстановлено

ТАСС, 14 февраля. Сотрудники "Хабаровских тепловых сетей" восстановили теплоснабжение 151 дома и 11 социальных учреждений, нарушенное из-за аварии на теплопроводе, сообщила в четверг пресс-служба АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК).

"Специалисты "Хабаровских тепловых сетей" в краевом центре приступили к заполнению тепломагистрали после устранения прорыва на ней. Телефонограмму о том, что повреждение устранено и начато заполнение трубопровода, мы отправили во все управляющие компании и ТСЖ. Теперь от их оперативности зависит, как быстро потеплеют радиаторы в каждом конкретном доме, ранее попавшем под отключение", - передает пресс-служба слова заместителя главного инженера "Хабаровских тепловых сетей" Андрея Шломы.

К восстановительным работам на месте прорыва специалисты приступили утром в четверг. Было задействовано 15 человек, в распоряжении которых было семь единиц техники. В течение полутора часов тепло и горячая вода поступят во все ранее отключенные объекты.