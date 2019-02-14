Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о хищениях при проектировании сцены МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд в четверг огласил приговор сотруднице компании "Мира Групп" Ольге Шариковой по делу о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Петербурге. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, женщину приговорили к двум годам условно.

Ранее Шарикова признала свою вину в пособничестве в особо крупном мошенничестве, дело слушалось в особом порядке.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Шариковой. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - сказано в сообщении.

В феврале прошлого года Смольнинский районный суд отпустил под залог в 2,5 млн рублей обвиняемую в пособничестве Шарикову, а еще одного фигуранта дела - руководителя компании "М-Проект" гендиректора ООО "Стройсоюз СВ" - Александра Пучкова отправил в СИЗО. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз-СВ" Максим Корнеев, который на данный момент содержится под стражей. Дело в отношении него находится в отдельном производстве.

По версии следствия, Пучков совместно с Корнеевым и при пособничестве Шариковой похитили деньги ФГБУ "Северо- Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета, а далее перечислили их на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем на счет ООО "Стройсоюз-СВ".