Около 100 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 100 человек было эвакуировано из бизнес-центра, расположенного в Таганском районе Москвы, из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту бизнес-центра "Фабрика Станиславского", расположенного по адресу: улица Станиславского, д. 21, стр. 3, в пятницу пришло сообщение о том, что это учреждение заминировано. Из помещений центра эвакуировано порядка 100 человек", - сообщил собеседник агентства.

В четверг вечером поступило анонимное сообщение об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах в Москве, оно оказалось ложным.