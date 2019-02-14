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Экстренные службы Москвы проверяют сообщения об угрозе взрывов на двух вокзалах

Неизвестные сообщили о минировании Ярославского и Киевского вокзалов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют сообщения об угрозе взрывов на Ярославском и Курском вокзалах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступили сообщения об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах. Туда направились сотрудники МВД и МЧС для проверки этой информации", - сказал собеседник агентства, отметив, что здания вокзалов проверят в том числе кинологи с собаками.

В новость внесена правка (17:21 время мск) — уточнено название вокзала

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