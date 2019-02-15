Шахта "Уралкалия" в Березниках работает в штатном режиме после задымления

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Шахта "Уралкалия" в Березниках Пермского края, где произошло задымление, работает в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в ночь на субботу в компании.

"Персонал был выведен на поверхность, пострадавших нет. На момент задействования ПМЛА (плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий - прим. ТАСС) в шахте находился 221 человек. Очаг задымления был ликвидирован. В настоящее время режим ПМЛА снят, рудник работает в штатном режиме", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что эвакуация 221 шахтера проводится из шахты ПАО "Уралкалий" в городе Березники Пермского края. Причиной эвакуации стало задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола Березниковского калийного производственного рудоуправления.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%), белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк контролирует 10,18% через Rinsoco Trading Co Limited, еще 10,18% принадлежат Сбербанку. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.