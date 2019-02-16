Майкл Калви утверждает, что проведенная им сделка была выгодна для "Восточного"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил в субботу на заседании Басманного суда, что Первое коллекторское бюро (ПКБ) ежегодно получало чистую прибыль в 100 млн рублей, и уступка его акций банку "Восточный" в счет уплаты долга в 2,5 млрд рублей была выгода кредитору, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"ПКБ ежегодно давало чистую прибыль приблизительно в 100 млн рублей, такая компания должна стоить больше 2,5 млрд рублей", - сказал Калви, опровергая заявление следствия о том, что стоимость компании не превышала 600 тыс. рублей.