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Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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Майкл Калви утверждает, что проведенная им сделка была выгодна для "Восточного"

Основатель фонда Baring Vostok заявил, что Первое коллекторское бюро ежегодно давало чистую прибыль около 100 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил в субботу на заседании Басманного суда, что Первое коллекторское бюро (ПКБ) ежегодно получало чистую прибыль в 100 млн рублей, и уступка его акций банку "Восточный" в счет уплаты долга в 2,5 млрд рублей была выгода кредитору, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"ПКБ ежегодно давало чистую прибыль приблизительно в 100 млн рублей, такая компания должна стоить больше 2,5 млрд рублей", - сказал Калви, опровергая заявление следствия о том, что стоимость компании не превышала 600 тыс. рублей.

Теги
РоссияЗадержание основателя инвестфонда Baring Vostok
Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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