В Новосибирске ликвидировали открытое горение на продуктовом складе

ТАСС, 17 февраля. Открытое горение ликвидировано на месте крупного пожара в Новосибирске, где в воскресенье загорелся продуктовый склад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в промышленной зоне в Дзержинском районе города. Площадь возгорания достигала 960 кв. м, была угроза распространения огня на соседние складские помещения. Во время тушения обрушилась кровля и перекрыла доступ к очагу возгорания.

По данным МЧС, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.