ЕБРР рассчитывает на справедливость и прозрачность судебного процесса по Baring Vostok

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает на справедливость и прозрачность судебного процесса вокруг деятельности инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель базирующегося в Лондоне финансового института.

Арест Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

"Мы тесно сотрудничаем с Baring Vostok в течение многих лет и отметили профессионализм фонда и высокие стандарты добропорядочности в этот период", - констатировал сотрудник ЕБРР. "Мы внимательно отслеживаем последние события, - продолжил сотрудник банка. - Мы считаем важным, чтобы судебный процесс был справедливым, быстрым и прозрачным. Последовательное применение принципа верховенства права в России является ключевым фактором доверия инвесторов".

В пятницу силовые структуры задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей четверых сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя американца Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка "Восточный". Кроме них, были также задержаны еще двое человек.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".