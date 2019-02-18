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Лепнина обрушилась в доме на Урале, откуда эвакуировали жильцов

Ранее сообщалось об обрушении стены в здании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты обследовали двухэтажный дом в Первоуральске в Свердловской области, откуда в понедельник из-за обрушения эвакуировали жильцов, и пришли к выводу, что в нем обрушилась лепнина на потолке, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Первоуральска.

Ранее пресс-служба управления МЧС по Свердловской области сообщила о том, что вечером в понедельник произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия в одном из трех подъездов в жилом доме в Первоуральске, было эвакуировано пять человек, никто не пострадал.

"По заданию главы города там провели оперативно обследование. Специалисты выявили, что обрушения стены [в подъезде] не было. Там произошло обрушение штукатурного наката, а именно лепнины на потолке", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в квартире, где произошло обрушение, никто не проживал и помещение содержалось в ненадлежащих условиях.

Решение о пригодности подъезда для проживания будет принято позже, добавила собеседница агентства. "В этом подъезде проживает пять семей. Три семьи поедут к родным на время обследования. Двум семьям были предоставлены квартиры из муниципального резервного фонда", - уточнила она.

По данным пресс-службы, жизни жильцов двух других подъездов ничего не угрожает. "Подъезды признаны пригодными для жилья", - добавили в пресс-службе.

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