Прокуратура потребовала возбудить дело против чиновников после взрыва в доме в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края потребовала возбудить уголовное дело по статье о халатности против должностных лиц после взрыва бытового газа в доме в Красноярске 14 февраля, решение о сносе которого было вынесено судом еще в 2016 году.

При взрыве бытового газа в 30-квартирном доме на Кандагарской улице в Красноярске погибли два человека, было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По факту происшествия было возбуждено уголовно дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"В <...> ГСУ СК России по краю направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц органа местного самоуправления по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве отметили, что многоквартирный жилой дом был построен с нарушением градостроительного законодательства. В феврале 2016 года суд вынес решение о его сносе. При этом из департамента градостроительства администрации города документы в отдел судебных приставов были направлены только 24 декабря 2018 года.

После взрыва дом признан аварийным. Жильцы разместились у родственников, для крупногабаритных вещей администрация предоставила склад.