СМИ: число жертв взрыва в Каире достигло трех

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Число жертв взрыва, произошедшего в понедельник вечером в Каире, когда террорист подорвал себя во время преследования полицейскими, возросло до трех человек. Как сообщило во вторник издание Masrawy со ссылкой на представителей силовых структур, от полученных ранений скончался сотрудник одного из подразделений Национальной безопасности подполковник Рами Хиляль.

Ранее сообщалось о гибели двух сержантов из следственного управления полиции Каира.

МВД Египта выступило с заявлением по поводу произошедшего, в котором указывается, что взрыв прогремел в историческом квартале Каира Эль-Гамалия недалеко от мечети Аль-Азхар во время полицейской операции по задержанию преступника, подозреваемого в причастности к другим террористическим акциям. Когда силовики нагнали его, террорист привел в действие находившееся при нем взрывное устройство. В числе пострадавших - шесть человек, в том числе полицейские, 16-летний подросток, а также студент исламского университета Аль-Азхар из Таиланда.

В заявлении министерства отмечается, что "смертник имел криминальное прошлое и был причастен к закладке взрывных устройств в районе мечети Аль-Истикама в минувшую пятницу". 15 февраля на площади Гиза перед мечетью в одном из центральных районов столицы были обнаружены два самодельных взрывных устройства, заложенных в контейнер рядом с постом полиции. На место были вызваны саперы, которые попытались обезвредить бомбы. Одна из взрывчаток сработала, в результате чего пострадали три человека - полицейский и двое прохожих.

Установлена личность террориста - это 37-летний Хасан Абдалла, сторонник запрещенной в стране и признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане"(запрещена в РФ), участник сидячих забастовок исламистов 2013 года, позднее насильственно разогнанных армией. Сообщается, что три месяца назад его уже задерживали по подозрению в причастности к убийству, но, судя по всему, позднее отпустили. Известно, что его отец, педиатр по профессии, проживает постоянно в США, остальные члены семьи живут в одном из престижных районов Каира. По месту жительства террориста по горячим следам был проведен обыск, в ходе которого в квартире было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройств.

Телеканал Sky News Arabia обнародовал кадры момента взрыва, записанные камерами наружного наблюдения. На них видно, как молодой человек выходит из подъезда дома, садится на велосипед и начинает движение. В это время его уже ожидает группа полицейских в штатском. К мужчине практически вплотную подбегают двое, хватают за плечо, и в этот момент раздается взрыв. По факту произошедшего генпрокуратура начала расследование.