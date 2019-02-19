Все корпуса университета ИТМО в Петербурге эвакуированы из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Студенты и преподаватели всех корпусов Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) во вторник днем были эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Ранее сообщалось о проведении эвакуации только в главном здании вуза на Кронверкском проспекте.

"Все корпуса ИТМО эвакуированы из-за анонимного сообщения", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на данный момент заявки поступили по пяти адресам университета. Также эвакуация прошла в общежитии ИТМО в Альпийском переулке. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое работники вуза получили на общий электронный ящик.

Эвакуация не коснулась только корпуса, расположенного на улице Ломоносова в центре Петербурга, где в минувшую субботу во время занятий произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. На данный момент спасатели приступили к активной фазе разбора завалов в корпусе университета. Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, информация о минировании не остановила работу спасателей.

Сообщения об угрозе взрыва поступают в административные заведения, торговые центры и рестораны Петербурга четвертый день подряд. Ранее сообщалось, что во вторник такие сообщения получили школы и несколько торговых центров.