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Посетителей ВДНХ эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании

Всего в Москве сообщения об угрозе взрыва получили более 20 объектов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников ВДНХ в Москве эвакуируют из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проводится эвакуация посетителей и сотрудников ВДНХ на проспекте Мира, дом 119, из-за поступившей угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что в Москве и области сообщения об угрозе взрыва получили более 20 объектов - торговые центры, несколько школ, Останкинская телебашня, несколько ТЭЦ, а также Казанский вокзал.

Правоохранительные органы в настоящее время проверили ряд объектов, в том числе ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице, взрывных устройств и взрывчатых веществ там не обнаружено.

Теги
Россия
Более 20 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Сообщения о минировании получили свыше 20 объектов
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